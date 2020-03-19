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Korona virüs tedbirleri balık tezgahlarını da etkiledi

Zonguldak’ta balıkçılar doktorların protein tüketmesi gerektiğini söylemesine rağmen vatandaşların virüs korkusundan dolayı balığı tercih etmediğini söyledi.

Zonguldak'ta balıkçılar doktorların protein tüketmesi gerektiğini söylemesine rağmen vatandaşların virüs korkusundan dolayı balığı tercih etmediğini söyledi.


Merkez balıkçılar çarşısı esnaflarından 44 yaşındaki Cihat Ay, son günlerde yaşanan Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların balıkhaneye uğramadığını ve getirmesi gereken gıdaların başında balık olduğunu söyledi. 15 Nisan 2020 tarihi itibari ile av yasağının başlayacağını söyleyen balıkçı Cihat Ay, tezgahlardaki balık çeşitlerinin son balık çeşitleri olduğunu belirtti. Ay, "Bu virüsten dolayı işlerimizde düşüş var. Piyasaya göre balık fiyatları uygun bence. Protein açısından da bu süreçte vatandaşlarımızın ihtiyacı var. Doktorlar da balık tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Dünya geneline yayılan Korona virüs nedeniyle vatandaşlar evlerinde duruyor. Çarşıya inen balık alıp evine çıkıyor. Ama satışlarımız son bir kaç gündür durgun" diye konuştu.


Balık fiyatları ise şu şekilde: "Hamsinin kilosu 15 TL, İstavrit 25 TL, Mezgit 25 TL, Levrek tanesi 15 TL, Somon kilosu 35 TL, Çipura tanesi 25 TL".

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