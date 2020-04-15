İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüsü tedavisi gören başkandan mesaj var

Korona virüs nedeniyle 15 gündür evinde tedavi altında olan ve son testinin sonucunu bekleyen Capeti Merkez Atölyespor Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu, "Kendimi iyi hissediyorum.

Korona virüs nedeniyle 15 gündür evinde tedavi altında olan ve son testinin sonucunu bekleyen Capeti Merkez Atölyespor Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu, "Kendimi iyi hissediyorum. Bugün son testimi verdim. İnşallah hep beraber yeniden yeşil sahalarda yeniden bulaşacağız" dedi.


Zonguldak 1. Amatör ekiplerinden Capeti Merkez Atölyespor Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanarak evinde karantinaya alınmıştı. 15 gündür evinde tedavi altında olan ve ilk iki testi pozitif çıkan Kılıçoğlu, son olarak üçüncü testini verdi. Sezgin Kılıçoğlu'nun son testinin pozitif çıkması halinde tedavisine hastanede devam edileceği açıklandı.


Sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan başkan Sezgin Kılıçoğlu, "İlk iki testim pozitif çıktı. Toparlandım. 15 gündür evimde tedavi altındayım. İnşallah bunları atlatacağım. Bugün son testimi verdim. Testin sonucu yarın belli olacak. Kendimi iyi hissediyorum inşallah testin sonucu negatif çıkacak. Herkes duaların esirgemesin. İnşallah hep beraber yeniden yeşil sahalarda yeniden bulaşacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.