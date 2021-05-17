Koronadan ölen belediye personeli için tören düzenlendi

Korona virüs tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediye personeli İrfan Duygu için belediyede tören düzenlendi. Başkan Halil Posbıyık, ‘Güler yüzlü, herkesin yardımına koşan mesai arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine başsağlığı diliyorum' dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü personeli İrfan Duygu, bir süredir korona virüsle sürdürdüğü mücadeleyi kaybetti. İrfan Duygu için belediyede tören düzenlendi.

Belediye yanında bulunan Şehit Vefa Karakurdu (Beyçayırı) stadında düzenlenen törene, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, daire müdürleri, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, CHP İlçe Başkan Yardımcısı Faik Marangoz ile belediye personeli ve sevenleri katıldı. Törene katılanlar, İrfan Duygu'nun ailesine başsağlığı dilediler.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, helallik alınmasının ardından yaptığı konuşmada İrfan Duygu'nun Ereğli'de iz bırakan kişilerden olduğunu söyledi. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyen Başkan Posbıyık şunları söyledi:

“İrfan Duygu çok değişik bir insandı. Sevildiği kadar, sevgisini herkese dağıtıyordu. Ereğli Belediyesi'nin gülüydü, Ereğli'nin gülüydü. Belediyeye mutsuz olarak gelen hemşerilerimiz İrfan'la karşı karşıya geldiğinde mutlu olurdu. Herkese yardım ederdi. Bizim kardeşimiz, dostumuz, çalışma arkadaşımız, Ereğli'de iz bırakan kişilerden biridir. Bugün pandemiye rağmen cenaze namazı için bu kadar insan buraya gelmiş. İşte bu sevgi bırakmak, arkada iz bırakmaktır. Allah şahidimizdir ki eşi, kızı hepimiz yanında olduk. Hep başında beklediler. Yapılması gereken her şey yapıldı. Hava ambulansı gerekli, dediler, Saadet hanıma şükranlarımı sunuyorum, telefon ettik, hava ambulansı hazırladık. Ancak İstanbul'da gideceği Acıbadem'deki doktorla Ereğli'deki doktoru konuşup, ‘ciğerinde yırtık var, hava basıncına gelemez' dedikleri için bundan vazgeçildi. Karayoluyla hazırlık yaptık ama doktorları buna da izin vermediler. Bunun üzerine Acıbadem'deki doktorlarıyla buradaki doktorları ortak bir tedavi uyguladılar. İki gündür iyi haberler alıyorduk, son derece mutluyduk. Belediye olarak bizi temsil eden Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca gece gündüz oradaydı. Herkes elinden geleni yaptı ama hocamın da dediği gibi Allah daha çok sevdi, diyeceğiz. Takdiri ilahi. İrfan Duygu'yu unutmayacağız. Örnek bir arkadaştı. Belediyede de çalışanların önde gelenlerindendi. Abi kardeş gibiydik. Allah rahmet eylesin, nur içerisinde yatsın. Bütün akrabalarına sabır diliyorum.”

Kılınan cenaze namazının ardından Duygu'nun naaşı defnedilmek üzere Kızılca Köyü'ne götürüldü.