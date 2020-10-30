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Korona'dan vefat eden muhtar toprağa verildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Korona virüse yakalanan ve hastanede tedavi gören Başören köyü Muhtarı Azmi Gönültaş hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Korona virüse yakalanan ve hastanede tedavi gören Başören köyü Muhtarı Azmi Gönültaş hayatını kaybetti.


Kdz. Ereğli ilçesinde bir süre önce Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi için hastaneye yatırılan Kdz. Ereğli ilçesi Ormanlı Beldesi'ne bağlı Başören köyünün Muhtarı Azmi Gönültaş dün hayatını kaybetti. Vefat eden Gönültaş için bu gün Başören köyünde Covid-19 tedbirleri alınarak cenaze töreni düzenlendi. Muhtar Gönültaş alınan helallik, kılınan cenaze namazı ve yapılan duaların ardından görevliler tarafından aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, muhtarlar ve yakınları katıldı.

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