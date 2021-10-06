Koronavirüse yakalanan muhtar vefat etti

9 gün önce Covid-19 a yakalanan ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi nde tedavi altında tutulan muhtar Kadir Kazlı, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Karadon Mahallesi Muhtarı Kadir Kazlı yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadir Kazlıı bugün Karadon'da evinin önünde helallik alınmasının ardından, Karadon Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak ve Gökçebey'de ikindi namazına müteakip toprağa verilecek.