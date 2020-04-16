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Koronavirüsten iyileşen hastaları penguen dansı ile uğurladılar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde korona virüs tedavisinin ardından taburcu edilen iki hasta, hastane çalışanları tarafından penguen dansı ile uğurlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korona virüs tedavisinin ardından taburcu edilen iki hasta, hastane çalışanları tarafından penguen dansı ile uğurlandı.



Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan 50 yaşındaki Gönül A. ile 33 yaşındaki Ferda S. bir süre önce rahatsızlandı. İlçedeki özel hastaneye kaldırılan iki kadının korona virüs testleri pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Ferda S. ile Gönül A., tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sağlık çalışanları da taburcu edilen iki hastayı penguen dansı yaparak uğurladı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

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