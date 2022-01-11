“Korsan Martı” Zonguldak semalarında görüldü

Dr. Mustafa Sözen, okyanusta bulunan ve Türkiye'de nadir görülen "Korsan Martı" yı Zonguldak semalarında fotoğrafladı.

Dr. Mustafa Sözen, öğrencisiyle birlikte doktora tezi için yunus gözlemi yapmak üzere tekneyle Zonguldak'ın Kilimli ilçesinden denize açıldı. Okyanus semalarında görülen Korsan Martı 'stercorarius parasiticus' türünü fotoğrafladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dr. Mustafa Sözen “Korsan martı - Parasitic Jaeger (Stercorarius parasiticus) Bugün öğrencim Anastasia Uludüz'ün doktora tezi için Yunus gözlemi amacıyla denize açıldık. Zonguldak Kilimli açıklarında bu sürprizle karşılaştık. Bu türün peşinde olan arkadaşımın çok olduğunu biliyorum. İlgilenenlere duyurulur” dedi.