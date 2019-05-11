Köşe bayrağı nedeniyle maçta ortalık karıştı

Zonguldak'ta Güvenlikgücüspor ile Çaydamarspor arasında oynanan amatör maçta Çaydamarsporlu oyuncunun hakeme tepki göstermek amacıyla köşe bayrağını düşürüp tekme atmasının ardından kavga çıktı.

Zonguldak'ta 2. Amatör Küme maçında Güvenlikgücüspor ile Çaydamarspor takımları Fener sahasında karşı karşıya geldi. 1-1 devam eden maçın uzatma dakikalarında olaylar çıktı. Güvenlikgücüsporlu yönetici Çağlar Toplu'nun rakip oyuncunun köşe bayrağını düşürüp tekme atmasına tepki gösterdi. Maçın hakemi Ayetullah Aslan, Toplu'nun itirazları nedeniyle dışarı attı. Ardından sahadan çıkmayan Toplu'ya polis çağrıldı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda dışarıya çıkarılan Çağlar Toplu hakeme tepki göstererek küfürler etti. 1-1 sona eren maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları bir birlerine küfürler ederek kavga etti. İki takım yöneticileri ve polis ekipleri sahaya girerek oyuncuları sakinleştirip ayırdı.