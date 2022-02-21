Dr. Saffet Köse İlim ve Hikmet Derslerinin bu haftaki konuğu oldu.

Bülent Ecevit Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDEM) ve İl Müftülüğü'nün ortaklaşa düzenlediği İlim ve Hikmet Dersleri'nin bu haftaki konuğu Dr. Saffet Köse oldu.

Ülkenin önde gelen akademisyenleri, şair, yazarları, ilim ve fikir insanlarının davet edildiği programın bu hafta 40. düzenlendi. Üniversitemizden MEDEM müdürü Doç. Dr. Nuran Çetin'in ve Müftülükten İrem Karalar'ın organize ettiği zoom üzerinden yapılan programa katılım hayli yoğun oldu. Öğrencilerimizin, akademisyenlerin, müftülük personelinin ve muhtelif meslek gruplarının katıldığı Prof. Dr. Saffet Köse'nin “İbadetlerin Rûhu” adlı sunumunda namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetlerin özü ve insandaki mânevî huzuru anlatıldı. Hocamız ibadetlerin yanı sıra iyilik yapmanın, cömert olmanın ve yardımlaşmanın da insana yönelik huzurundan medeniyet tarihimizin şefkat ve merhamet üzerine kurulduğundan bahsetti.