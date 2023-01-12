Kotra redevans işletmelerinin sorunlarını gündeme getirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK)Üyesi Murat Kotra Zonguldak'ta redevans yöntemiyle madencilik yapan firmaların sorunlarını gündeme getirerek çözüm önerisi sundu.

MHP MYK Üyesi Murat Kotra Zonguldak'ta TTK ile sözleşme yaparak taş kömürü üreten redevans işletmelerinin istihdam ettiği 3 bin 500 işçi ve aileleri ile birlikte 15 bin kişiye ekmek kapısı olduğunu belirterek, bu firmaların sorunlarının çözüme kavuşması gerektiğini söyledi. Kotra yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Zonguldak'ta TTK'nın üretimden çekildiği atıl sahalarda yasal statüde, TTK ile sözleşme yaparak taşkömürü üreten redevans işletmeleri yüksek maliyetler ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun ithal kömüre yüksek teşvik, yerli kömüre düşük teşvik sağlayan kararı nedeniyle kapanma tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor. Soma'da meydana gelen ve ülkemizi yasa boğan maden kazasının ardından iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin en üst düzeyde uygulanmasını ve bu işletmelerde çalışan maden işçilerine en az iki asgari ücret tutarında maaş ödenmesini öngören mevzuat gereğince Zonguldak'taki özel kömür işletmelerinin üretim maliyetleri çok artmış, EPDK'nın, Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli kaynaklara öncelik verilmesi yönündeki açıklamalarına da ters düşecek şekilde ithal kömüre yüksek teşvik sağlayan kararı yerli kömür işletmelerinin pazar imkanı da ortadan kaldırmış, bütün bu gelişmeler sonucunda Zonguldak'ta taşkömürü üretimi yaparak milli ekonomiye katkı sağlayan redevans işletmemelerinden bir kısma kapanmış, kalan işletmeler ise kapanma noktasına gelmiş bulunmaktadır. Zonguldak redevans işletmelerinde yaklaşık 3 bin 500 işçi çalışmakta olup, aileleri ile birlikte yaklaşık 15 bin kişiye hitap eden ekmek kapıları olduğu gibi, bu işletmelerde çalışanların aylık maaşlarını şehirde harcamaları nedeniyle şehir ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Redevans işletmeleri gerek bu işletmelerin kuruluşunda, gerek üretim faaliyetinin devam ettiği süre içinde çok büyük yatırımlar yapmış, kendi mekanik lavuarlarını kendileri üretmiş, bazıları yarı mekanize sistemleri devreye sokmuş, sadece AR-GE çalışmalarına için milyonlarca lira harcamıştır. Devlete hiç yük olmadan, istihdam sağlayarak, devlete vergi ve sigorta primi, TTK'ya redevans ücreti, maden işçilerine en az iki asgari üret tutarında maaş ödeyerek ayakta kalmaya çalışan redevans işletmelerinin sorunları bugüne değin çözülememiş, EPDK'nın yanlış kararı düzeltilmediği için yerli ve milli üretim yapan bu işletmelerin kapılarına kilit vurması ve yaklaşık 3 bin 500 maden işçisinin işsiz kalması an meselesi haline gelmiştir. Zonguldak'taki redevans işletmelerinin beklentileri ve talepleri, ithal kömüre yüksek teşvik sağlayan yanlış kararın bir an önce düzeltilerek, yerli kömüre yüksek teşvik verilmesi şeklinde düzeltilmesi, bu işletmelerde çalışan maden işçilerine ödenen iki asgari ücretten birinin devlet tarafından karşılanarak desteklenmesi, TTK'ya ton başına ödenen redevans ücretinin, en az düzeye indirilmesi, büyük sanayi ve enerji kuruluşlarının mutlaka yerli kömür kullanmasının temin edilmesi gerekmektedir.'