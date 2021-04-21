Kovid temaslı 3 çocuk hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kovid temaslı 3 çocuk fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Kepez Mahallesinde meydana geldi. Kovid temaslı olduğu öğrenilen Nalan (10), Yusuf (12) ve Eren (4) isimli çocuklar, ateş, bulantı ve kusma şikayetleri üzerine ailesi tarafından 112 ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine eve giden 112 sağlık ekipleri çocukları ambulansa alarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çocukların hastanedeki tedavileri sürüyor.