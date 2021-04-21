İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kovid temaslı 3 çocuk hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kovid temaslı 3 çocuk fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kovid temaslı 3 çocuk fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, ilçeye bağlı Kepez Mahallesinde meydana geldi. Kovid temaslı olduğu öğrenilen Nalan (10), Yusuf (12) ve Eren (4) isimli çocuklar, ateş, bulantı ve kusma şikayetleri üzerine ailesi tarafından 112 ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine eve giden 112 sağlık ekipleri çocukları ambulansa alarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çocukların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.