Köy beyaz örtüyle kaplandı, kartpostallık görüntüler oluştu

Zonguldak'ta Beycuma Beldesine bağlı Karapınar köyünde kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Merkeze bağlı köylerde etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışından en çok nasibini alan köy ise Beycuma Beldesine bağlı Karapınar köyü oldu. Kar yağışının ardından köyde kart postallık görüntüler oluşurken vatandaşlar karı tadını doya eğlenerek çıkardı. Kar kalınlığı ise 10 cm kadar ulaştı. Kar yağışının hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.