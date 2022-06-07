Köy köy dolaşıp kültürü yaşatmaya çalışıyorlar

Çaycuma Belediyesi Halkoyunları Topluluğunun 7-10 Haziran tarihleri arasında, genç nesillere Çaycuma'nın kültür değerlerini tanıtmak, yaşanan kültür erozyonunun önüne geçmek amacıyla geliştirdiği “Köy Köy Dolaşıyoruz, Kültürümüzü Tanıtıyoruz” adlı proje başladı. Nebioğlu İlkokulu, Saltukova Ortaokulu, Adaköy İlkokulu, Kayıkçılar İlkokulu ve Çaycuma Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi bahçelerinde yapılması planlanan etkinliklerin ilk ikisi Nebioğlu ve Saltukova'da yapıldı. Çaycuma Kaymakamlığı, Çaycuma Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği proje ile yapılan her iki etkinlik de vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Nebioğlu Ortaokulu önünde yapılan etkinliğe Çaycuma Belediyesi'nin konuğu olarak ilçede bulunan Lennestadt Belediyesi heyeti de katıldı. Alman heyetinde Lennestadt Belediye Başkanı Yardımcısı Sebastian Sonntag ve eşi Christina Hellekes, Yeşiller Partisi Belediye Meclis Grubu Başkanı ve Kardeş Okul Projeleri Sorumlusu Christa Orth-Sauer, önceki dönem belediye başkanlarından Dr. Franz Kaufmann ve eşi Viola Kaufmann, Lennestadt Belediyesi Entegrasyon Sorumlusu Ayşe Noumna ve Uyum Meclisi Başkanı Nedim Kalembaşı yer aldı.

Çaycuma Belediyesi Halkoyunları Topluluğu ve Kayıkçılar Ortaokulunun halkoyunu gösterileri sergilendiği etkinlikte ayrıca mâni atışmaları, “Potlak Tavası” ve” Kırmızı Başlıklı Kız” gibi skeçler yöresel şive kullanılarak sergilendi.

Etkinliklerin açılış konuşmasını yapan Çaycuma Belediyesi Halkoyunları Topluluğu Başkanı Nilgün Çelik içinde yaşanılan dönemde, geleneksel kültürden uzaklaşılarak hızlı bir tek tipleşmeni yaşandığını belirtti. Çelik konuşmasında, “Yaşadığımız dönemin koşulları gereği, çocuklarımız, tüm ülke gibi Çaycuma'mızda da geleneksel kültürden uzaklaşmakta, hızlı bir tek tipleşme yaşanmaktadır. Dünyanın tüm çocukları gibi maalesef Çaycumalı çocuklar da zamanını daha çok bilgisayar ya da cep telefonu gibi elektronik aletlerle geçirmekte, kendi kültüründen hızla uzaklaşmaktadır. Oysa toplumların geleceğe sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi, kimliklerini koruyabilmesi için geleneksel kültürün yaşatılması büyük önem taşımaktadır. Zengin bir kültürel birikime sahip olan Çaycuma'nın halkoyunları, manileri, şivesi, ağız özellikleri, geleneksel oyunları unutulmaya yüz tutmak üzeredir. Bu çalışma, tam da bu nedenlerle, yaşanan kültür erozyonunun önüne geçmek, genç kuşakları yöre kültürü ile tanıştırıp kuşaklar arasında kültür aktarımı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Umarım bu adım Çaycumalılık ruhu bilincinin gelişimini sağlayarak, daha şuurlu şekilde yarınlara doğru atılmış bir adım olacaktır.” dedi. Etkinlik, katılan tüm okulların hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylemesinin ardından sona erdi.