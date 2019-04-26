Köy köy gezerek öğrendiği manileri notalara döktü

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde yaşayan 65 yaşındaki mahalli sanatçı Hayati Yüzlü, kendi bestelerinin yanı sıra köy köy gezerek dinlediği manileri seslendiriyor.

3 çocuk babası Hayati Yüzlü, ilkokulu Çaycuma'ya bağlı Hacılar Köyü, ortaokulu ise Filyos'ta okudu. En büyük hayali öğretmen olmak olan Yüzlü, Zonguldak Öğretmen Okulu'nu kazanarak, öğretmenlik mesleğinin ilk adımını attı. Yüzlü, bir yandan eğitim görürken diğer taraftan da ilgi duymaya başladığı bağlama kursuna katıldı. Liseyi, bağlama çalan bir öğretmen olarak bitiren Yüzlü 21 yaşına girdiği 1977'de Çaycuma'nın Hacıosmanlar Köyü'ne öğretmen olarak atandı. Yüzlü, kendi bestelerinin yanı sıra yıllardır öğretmenlik yaptığı köylerde ve çevre köylerde insanlardan dinlediği manileri notalara döktü. Bugüne kadar bestelediği 15 türkü Kültür Bakanlığınca onaylandı. Yerel kültüre 15 türkü ve 30'a yakın türkü sözü kazandıran Yüzlü, yerel radyolarda ve bazı ulusal televizyon kanallarında eserlerini seslendirdi.

Öğretmenlik mesleğini sürdürürken Zonguldak'ta düzenlenen ses yarışmasına katılarak kurulan koroda üç yıl çalışan Yüzlü,1996'da Kültür Bakanlığı tarafından yerel sanatçı ilan edildi. Zonguldak'ın kültürel değerlerini araştırmayı sürdüren Hayati Yüzlü, halen yöresel mani türünde şiir yazmaya, türkü formunda sözler yazmaya ve derlemeler yapmaya devam ediyor. Geçen yıl Çaycuma'da düzenlenen “Çaycuma Günleri” etkinliği kapsamında konser veren Hayati Yüzlü, “Amacım, daha önce yapmış olduğum çalışmaları Kültür Bakanlığının arşivine alınması ve topluma duyurulmasıydı. Eserlerimizin tamamı Zonguldak İl Kültür Turizm Müdürlüğünde çalışmalar sonucu kayda alındı ve Kültür Bakanlığına gönderildi. Bu eserlerimizi onaylandı. Bundan sonraki amacımız, türkülerimizi insanlara sevdirmeye devam etmek. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek” dedi.