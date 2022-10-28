Köy meydanına hayırseverlerin desteğiyle taş fırın yaptırıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Aşağı Tekke köyü sakinleri, muhtarlık maaşı ve hayırseverlerden topladığı paralarla elde ettiği toplam 30 bin TL ile mahallesine taş fırın ve çevre düzenlemesi yaptırıp, halkın kullanımına sundu. Mahalleli kadınlar, taş fırınlarda ekmek ve pide yapmaya başladı.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Nuri Tekin, Müftü Aydın Bostancı, Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat Mandacı, beraberinde il genel meclis üyesi ile birlikte ilçeye bağlı Aşağı Tekke köyünü ziyaret etti.

Köydeki imece usulü ile yapılan taç fırını çalışmalarını yerinde inceleyen Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, köydeki birliktelik ve dayanışmayı takdirle karşıladığını belirterek, ” Köye gelirken Muhtarımız tarafından bize Köy camisi yapılması için arsa çalışmaları için bilgiler verdi, inşallah bundan sonra köye bir cami kazandırırız. Burada köylerimiz tarafından yapılan taç fırın için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Alaplı Aşağı tekke Köyü Muhtarı Ümit Köymen, köy halkının desteği Taş fırın ve masaları kurarak halkın hizmetine sundu. Bundan sonra Evlerinde hazırladıkları ekmek, pide ve lahmacun gibi yiyecekleri taş fırınlarda pişiren kadınlar, muhtarın hizmetinden memnuniyet duydu. Taş fırını Köyde olmasını çok iyi olduğunu söyleyen Ayşe Maltepe Muhtar Köymen'e teşekkür ederek, "Muhtarımızdan Allah razı olsun. Muhtarımız seçimde vermiş olduğu taç fırın sözünü tuttu. Onun sayesinde mahallede fırında ekmek yapıp komşularımızla birlikte çay demleyerek çay içeceğiz" diye konuştu.