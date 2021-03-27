Köy muhtarları taleplerini, milletvekili ve ilçe başkanına aktardı

Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ile birlikte, ilçedeki Köy Muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar; Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı İbrahim Sezer, Mali ve İdari İşler Başkanı Mehmet Yiğitoğlu, Yerel Yönetimler Başkanı Necati Akdeniz, İl Genel Meclisi Üyeleri Rıfkı Gültekin, Ali Kemal Karaca ve Hüseyin Engin ile birlikte Süleymanbeyler (Subaşı) Köyü'nü ziyaret etti. Burada civar Köy Muhtarları ile toplantı yapan Milletvekili Uçar ve beraberindeki partililer, Muhtarlara yönelik bölge toplantılarının süreceğini ifade etti.

Süleymanbeyler Köyü Muhtarı Mehmet Morcu, Dağlıca Köyü Muhtarı Mehmet Başaran, Pınarcık Köyü Muhtarı Hasan Korkmaz, Ova Köyü Muhtarı Zeki Sevim, Yalnızçam Köyü Muhtarı Ersin Kuşçu, Soğanlıyörük Köyü Muhtarı İsmail Akdeniz, Güzelyurt Köyü Muhtarı Sercan Yaman, Yazıcılar Köyü Muhtarı Muhterem Ersoy, Aydınlar Köyü Muhtarı İlhan Arslan, Muhtarlar Derneği Başkanı (Kıyıcak Mahallesi Muhtarı) Şükrü Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyesi (Gebe Köyü Muhtarı) Adnan Alar'ın katıldığı toplantıda; bölgenin yol, su, elektrik ve kanalizasyon gibi sorunları masaya yatırıldı.

Muhtarların tek tek söz alarak sorunlarını dile getirdikleri toplantıda, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ile İl Genel Meclisi Üyeleri de gündeme getirilen sorunların çözümlerine ilişkin başlatılan ve programa alınan çalışmalarla ilgili bilgi verdiler. Milletvekili Hamdi Uçar da Muhtarların köyleri adına ifade ettikleri sorunların çözümlerine yönelik yapılacak çalışmaların takipçisi olacağını belirterek, aciliyet arz etmeyen taleplerin de değerlendirileceğini söyledi.

Kdz. Ereğli'de Muhtarlara yönelik bölge toplantılarının süreceğini yineleyen Uçar ve beraberindeki partililer, Muhtarların toplantıya gösterdikleri ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Muhtarlar da Uçar, Bozkurt ve İl Genel Meclisi Üyeleri ile parti yöneticilerine teşekkür etti.