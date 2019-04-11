Köy Okulları Bilim Şenliği'nde 20 Okul 650 öğrenciye ulaşıldı

Çaycuma'da mesai saatleri dışında kendi özel araçlarıyla köy köy dolaşarak çocuklara bilim öğreten Ali-Zeynep Hasırcı çifti, şimdi de ilçe merkezinde “Köy Okulları Bilim şenliği” yaptı.

Çaycuma Şehit Hasan Yağlı İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Zeynep-Ali Hasırcı çifti tümüyle kendi olanaklarıyla, “Bilimi seviyor, bilimi keşfediyorum” başlıklı bir proje geliştirdi. Proje kapsamında kendi özel araçlarıyla köy köy dolaşarak, köy çocuklarına bilim öğreten Hasırcı çifti, şimdi de ilçe merkezinde “Köy Okulları Bilim Şenliği” düzenlendi. Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen şenliğin açılışına Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, siyasi parti temsilcileri, bazı daire amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

“20 Okul 37 farklı sınıfta 650 öğrenciye ulaştık” diyen Öğretmen Ali Hasırcı, projeyi üç aşamada tasarladıklarını belirterek, “Bunun birinci aşaması köy ilkokullarını dolaşmak, ikincisi sponsorluk çalışmaları yaparak okullara bilim malzemeleri kazandırmaktı. Son aşama olarak da ortaklaşa Bilim Şenliği düzenlemeyi hedefledik. Birinci aşamada birleştirilmiş sınıflı köy ilkokullarını mesai saatlerimiz dışında gönüllü olarak dolaşarak öğrencilerimize bilimi sevdirmeyi amaçladık. Şimdiye kadar 20 okul 37 farklı sınıfta 650 öğrenciye ulaşmış durumdayız. Projemizin ikinci aşamasında sponsorluk çalışmaları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu sayede 15 köy ilkokuluna 30 adet bilim seti kazandırmış olduk. Hedefimiz il ve ilçelerinde bulunan bütün köy ilkokullarına ulaşmaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ‘Bizler uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre yürüyoruz” dedi.

Bugün projenin üçüncü aşamasını gerçekleştirdiklerini söyleyen Hasırcı, şöyle devam etti: “Şenliğimizde 11 ilkokul, 110 öğrenci, 17 öğretmen görev almaktadır. Okullarımızdan 9 tanesi Çaycuma'da bulunan birleştirilmiş sınıflı köy ilkokuludur. Öğrencilerimizin köylerden gelerek bugün burada projelerini sunuyor olmaları bizim için çok değerlidir. Bilim şenliğimizi ziyarete gelerek öğrencilerimize ve bizlere güç herkese, sponsorlarımıza teşekkür ederiz.”

Vali Bektaş: “Yeter ki gönlünüzde bir ışık olsun”

Vali Erdoğan Bektaş ise yaptığı konuşmasında, “Gerçekten, demek ki her zaman yapacak bir şey vardır. Yeter ki gönlünüzde bir ışık olsun. Tebrik ediyorum, ellerinize sağlık. Bütün katkısı olanlara teşekkür ediyorum, hayırlı olsun” dedi. Daha sonra protokol üyeleri, kurdeleyi keserek Köy Okulları Bilim Şenliği'nin açılışını yaptı. Vali Bektaş ve protokol üyeleri, stantları gezerek sergilenen 37 proje hakkında öğrencilerden tek tek bilgi aldı. Zeynep ve Ali Hasırcı çifti, geliştirdikleri “Bilimi seviyor, bilimi keşfediyorum” projesindeki çabaları nedeniyle Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV) “2018 Eğitim Ödülü”nü almış, çalışmaları geniş bir çevrede yankı bulmuştu.