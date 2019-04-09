Köy okulu öğrencileri “Hayatlı evin hayaleti” oyununu sahneledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Şehit Madenciler Ortaokulu öğrencileri tarafından “Hayatlı evin hayaleti” isimli tiyatro oyunu sergilendi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu Köyü'nde ki Şehit Madenciler Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından “Hayatlı evin hayaleti” isimli tiyatro oyunu haftalar süren hazırlıkların ardından bu gün Güneşli Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin toplantı salonunda sahnelendi. Gösterdikleri performans ile usta tiyatroculara adeta taş çıkartan öğrenciler izleyenler tarafından tiyatro sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Tiyatro gösterisini Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İlçe Milli eğitim Müdürü İsmail Aksoy, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bahattin Girgin ve Sedat Akdeniz, AK Parti Zonguldak İl Genel meclisi Üyesi Rıfkı Gültekin ile CHP Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi Şanver Aktağ, Çaylıoğlu ve civar köylerin muhtarları, imamları ve çok sayıda veli izledi. Şehit Madenciler Ortaokulu Müdürü Saygın Türk, bu güne kadar ellerindeki imkanlar doğrultusunda öğretmen ve öğrencilerle Şehit Madenciler Ortaokulu olarak eğitim, öğretimin yanı sıra sportif, sanatsal, sosyal ve kültürel alanlarda da etkinlikler düzenleyip, yarışmalara katıldıklarını ve önemli dereceler elde ettiklerini söyledi.

Tiyatro oyunu sonrası programa katılan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu tarafından Şehit Madenciler Ortaokulu Yıldız Kız Dart ve Yıldız Erkek Bocce takımı oyuncularına Türkiye'de ilk 16 takım arasına kalarak Zonguldak'ı temsil ettiklerinden dolayı madalyalarını ve hediyelerini verdi. Çorumluoğlu ayrıca Şehit Madenciler Ortaokulu'nda açılan okuma-yazma kurslarını başarı ile bitirenlere belgelerini Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy ile birlikte verdi.