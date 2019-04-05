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Köy okulunun büyük başarısı

Ereğli İlçesi’nde köy okulu olarak öğretim hayatını sürdüren Şehit Madenciler Ortaokulu yıldız erkekler bocce grup müsabakalarında şampiyon olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Ereğli İlçesi'nde köy okulu olarak öğretim hayatını sürdüren Şehit Madenciler Ortaokulu yıldız erkekler bocce grup müsabakalarında şampiyon olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.


Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde bir köy okulu olarak öğretim hayatını sürdüren Şehit Madenciler Ortaokulu ve Kdz. Ormanlı Ortaokulu yıldız erkekler bocce il birinciliği müsabakalarında şampiyon olarak Ankara'da yapılacak olan grup müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştı. Ankara'da yapılan grup müsabakalarını da şampiyon olarak tamamlayan Şehit Madenciler Ortaokulu, 25-26 Nisan'da yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Bir köy olarak büyük bir başarı elde eden Şehit Madenciler Ortaokulunun başarısı ilçe de büyük yankı uyandırdı. Öte yandan Kdz. Ereğli Ormanlı Ortaokulu ise grup müsabakalarında elendi. Şehit Madenciler Ortaokulu ve Kdz. Ereğli Ormanlı Ortaokulunun bu büyük başarılarının ardından Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başoğul, müsabakaların ardından her iki okulu geziye göndererek başarılarını taçlandırdı.

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