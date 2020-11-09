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Köy ve beldeler, halk eğitim ile buluşuyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde "Köy ve Beldeler, Halk Eğitim ile Buluşuyor " projesi başlatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "Köy ve Beldeler, Halk Eğitim ile Buluşuyor " projesi başlatıldı.


Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu' nun destekleri ile Çaycumanın belde ve köylerinde İŞKUR destekli 'Meslek Edindirme Kursları' başladı. Çaycuma Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Gökhan İncircioğlu proje ile ilgili yaptığı konuşmada, "Vekilimiz Ahmet Çolakoğlu' un destekleri ile yaklaşık 1 yıl önce başlatılan ve devam eden proje ile İlçemizin belde ve köylerinde İŞKUR destekli 'Meslek Edindirme Kursları' açtık. Ve bunu ilçemizin tüm köylerinde gerçekleşeceğiz. Köylerimizdeki vatandaşların kurslarla beraber meslek öğrenek geçimlerini sağlayabilecekleri, bununla birlikte kurs süresi boyunca cep harçlıkları 750 ve 1000 TL alarak bölge ekonomisine katkıda bulunacaktır. Bir dönem içerisinde köy ve beldelerde 21 adet , merkezde ise 6 adet İŞKUR destekli kurs açarak 500 vatandaşımız bu kurslardan yararlandı ve yararlanmaya devam edecek" diye belirtti.

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