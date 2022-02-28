İhlas Haber Ajansı

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Köy yolunda çatlaklar meydana geldi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde toprak kayması nedeniyle derin çatlaklar oluştu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde toprak kayması nedeniyle derin çatlaklar oluştu.


İlçeye bağlı Mahmutoğlu Köyü'nde iki gündür toprak kayması meydana geldi. Çökelezler Mahallesi ile Güneyköy Mahallesi arasında yaşanan toprak zeminin kayması ile bahçelerde ve sokakta ki asfalt yol adeta ikiye ayrıldı. Köy girişindeki anayolda ise derin çatlaklar meydana geldi. Köy halkı korku dolu iki gün yaşadıklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

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