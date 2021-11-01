Köy yolunda motosiklet kazası

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çatak köyünde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Çatak köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Alaplı'dan Çatak köyü istikametine giden motosiklet sürtücüsü Y.D (20), seyir halindeyken bir anda dengesini kaybetme sonucu motosikleti devirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.D (20), için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ereğli devlet hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan Y.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.