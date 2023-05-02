Köyler arası futbol turnuvasının şampiyonu Dağköyü oldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Aşağı Dağ Köyü'nde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 'Köyler Arası Futbol Turnuvası' sona erdi.

Ramazan Bayramı arefesinde başlayan futbol turnuvasına 20 takım katıldı. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından final maçlarına geçildi. Yarı finalde Aydınyayla A Köyü Gökhasan'ı elerken, Dağ Köyü A takımı da Atmacaları yenerek adını finale yazdırmayı başardı.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve sivil toplum örgütleri, çevre köylerden vatandaşlar katılırken aynı zamanda protokolde ve tribünlerde de birçok kişi yer aldı. Final maçında her iki takım taraftarı da maçın başlama düdüğünden bitiş düdüğüne kadar tam destek verdi.Final maçında Dağköyü takımı Aydınyayla ekibini 4-1 kazandı. Turnuva Komitesi Sorumlusu Murat Sevim ve muhtar İsmail Sevim turnuvaya katılım sağlayan tüm takımlara ve davetlerini kırmayıp final maçına gelen herkese teşekkürlerini etti.