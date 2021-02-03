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Köylerde Halk Eğitim Projesi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu köylerde kurs vermeye devam ediyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu köylerde kurs vermeye devam ediyor.


Çaycuma Halk Eğitim Merkezi bir senedir devam eden "Köylerde Halk Eğitim Projesi" kapsamında vatandaşlara hizmet veriyor.


Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gökhan İncircioğlu, başlatılan projede amaçlarının ilçenin tüm köylerinde İŞKUR destekli kurslar açarak vatandaşların meslek öğrenmeleri ve cep harçlıklarını almalarının sağlandığını belirtti.


İncircioğlu, "Son bir sene içerisinde köy ve beldelerimizde açılan ve açılacak olan İŞKUR destekli 40 kurs ile 600 kursiyerin eğitim görüyor ve yaklaşık 5 ay süren kurslarda toplamda 1 milyon 800 bin TL'lik ödeneğin kursiyerlere cep harçlığı olarak ödeniyor. İŞKUR destekli kursların açılmasına destek veren milletvekillerimize ve İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum " dedi.

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