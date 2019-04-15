Köylere Hizmet Götürme Birliği dönem başı toplantısı yapıldı

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen ve Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Köylere Hizmet Götürme Birliği Dönem Başı Toplantısına eski ve yeni muhtarlar bir araya geldi. Devrek Kaymakam Vekili Serkan Keçeli başkanlığında bir araya gelen İl Genel Meclis Üyeleri ile eski ve yeni muhtarlar eşliğinde 2019 yılı Dönem Başı konuları ele alındı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından başlayan görüşmelerde Kaymakam Keçeli yeni seçilen İl Genel Meclis Üyeleri ile muhtarları tebrik ederken, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üye seçimlerini yapılması, Plan Bütçe Komisyonu Üyeliklerinin seçimi, Plan Bütçe Komisyonu Üyeliklerinin seçimi, Birlik Meclis Başkanının Faaliyet Raporunun okunup onanması, 2017 Yılı Birlik İdari Kesin hesabının görüşülüp karara bağlanması, Birliğe üye köylerin faaliyet giderlerine katılım payının belirlenmesi ve 2019-2020 Yılı Dönemi Birlik Encümen Üyelerinin seçiminin ardından toplantı sona erdi.