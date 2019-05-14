Kozlu 19 Mayıs 100. Yıl Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ilgi gördü

Yıl Ortaokulu olarak başvuru, projelerin kabulü ve diğer aşamalara ait süreçler tamamlanarak sergi gerçekleşti.

22 Projenin sergilendiği okul bahçesinde öğretmeninden öğrencisine kadar tüm bireyler heyecan yaşadı. Okul tarihinde ilk defa TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na başvuru gerçekleşti ve 30 proje kabul edilip 22' sinin sergilenmesi istendi. Proje sayısının fazla oluşu dikkat çekti.

Fuara Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök başta olmak üzere kurum müdürleri, veliler ve çevre sakinleriyle beraber birçok davetli katıldı. Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök tüm projeleri ilgiyle incelediler, öğretmen ve öğrencileri tebrik ettiler.

Okul hedeflerinde yer alan sosyal ve akademik başarının artması için “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı”nın önemine değinen okul müdürü Ömer Abacı; “Kozlu' muzun güzel okullarından olan Yıl olarak kalitemizi her geçen gün arttırmaya gayretliyiz.” diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.