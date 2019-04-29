Kozlu Anadolu Lisesi 67 Burda AVM'de resim sergisi açtı

Kozlu Anadolu Lisesi tarafından Esas 67 Burda AVM'de yıl sonu resim sergisi düzenlendi.

Kozlu Anadolu Lisesi öğrencilerince bir yıldır hazırlanan eserler, iki gün boyunca 67 Burda AVM'de sergilenecek. Serginin açılışına Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök, Okul Müdürü Murat Sevindik, resim öğretmeni Ülkü Taymaz, Selim Taymaz ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılışında konuşan okul müdürü Murat Sevindik, “Sergimiz her yıl geleneksel hale getirildi. Sergimizi her yıl açıyoruz. İnşallah hayırlı olur. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Ardından serginin kurdelesi kesildi. Öğrencilerin yaptığı tablolar davetliler tarafından yakından incelendi. Sergide yağlı boya, ebru, taş boyama, mandala boyama gibi pek çok farklı türde eser ilgi gördü.