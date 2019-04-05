31 Mart seçimlerinde yüzde 40'la seçimi kazanarak belediye başkanı seçilen AK Parti Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş makamı devir aldı.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesi AK Parti Belediye Başkanı Ali Bektaş 31 Mart seçimlerinde 9 bin 117 oy alarak tekrar başkan olan Ali Bektaş başkanlık koltuğuna oturdu. Coşkulu kalabalıkla karşılanan başkan Bektaş, herkesle tek tek kucaklaşarak tebrikleri kabul etti.

Makamda düzenlenen törene, Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Hamdi Uçar, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Kozlu İlçe Başkanı Ahmet Gören ve vatandaşlar katıldı.

Kozlu Belediyesinde artık her şeyin çok farklı olacağını ifade eden Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, “Göreve başlayıp bismillah dediğim andan itibaren önce şunun bilinmesini istiyorum. Kozlu Belediyesinde artık herşey çok farklı olacak. Amacımız açıklık, şeffaflık ve disiplin olacak. Açıklıkdan bahsettiğimiz bundan sonra bu belediyede yapılan harcamaların hepsi internet sitemizde yayınlanacak. Bugünden itibaren bütün borçların listesi belediyemizin internet listesinde yer alacak. Yetimin hakkının yiyenin bir tek kuruşun bile hesabı verilecek. Bu çok önemli bizim iyi niyetle yaptığımız bir adamın duvarı yıkılıyor yapalım dediğimiz işler sonradan evrakını yetiştiremediğimiz için şaibeli gibi gözüküyor. Bundan sonra her iş Kanuna ve zamanına göre yapılacak. Bu belediyeden artık halkın takdiri olmadan hiç bir imar değişikliği geçmeyecek. Bundan yana en ufak bir sıkıntınız olmasın. Vatandaşın istemediği hiç bir imar değişikliği geçmeyecek. Bu belediye bundan sonra herkesin esas duruşa geçtiği saygın bir belediye olacak. Öyle bir kurumsallaştıracağız ki belediye çalışanı da herkes tarafından saygı görecek. Çünkü bir boşluk oluşmuş Ali Bektaş iyi niyetli, Ali Bektaş iyi adamdır ama iyi niyet başka bir şey. Ben gene iyi olacağım ama disiplin olacak. Biz yola çıktıklarımızı yolda katılanlara satmayacağız. Kimle yola çıktıysak onla beraber devam edeceğiz. Kandilden talimat alanlar bu belediyeye giremeyecek.