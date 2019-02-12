Kozlu Belediyesi DİSK ile toplu iş sözleşmesi imzaladı

193 kişilik şirket personeli bulunan Kozlu Belediye taban ücrete yüzde 10 zam gerçekleştirildi.

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, DİSK Genel İş Sendikası ile birlikte 1 yıllık toplu sözleşme imzaladı. Belediye nikah salonunda gerçekleşen imza törenine Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları, DİSK Zonguldak Şube Başkanı Enis Dizdaroğlu ve işçiler katıldı.

Programda konuşan Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, imzalanan toplu sözleşmenin herkese hayırlı olmasını diledi. Yılmaz konuşmasında, “Kozlu Belediyesi toplam 400 çalışanı ile büyük bir belediye ilçe olmanın nimetlerini yavaş yavaş tamamlıyoruz. Bazı eksik kurumlarımız var onları tamamladıktan sonra daha iyi hizmet verebileceğiz. Sizler biz güzel işlere imza attık. Yüksekte olan çıtayı daha yükseklere çıkarttılar. 31 Martta bizden sonra görev alacak arkadaşımızın güzel işlere imza atacağını düşünüyorum. Bugün buraya geldiniz teşekkür ediyorum. Ben sendika başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımızla ortak noktada buluştuk. Hepimize hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Ardından söz alan DİSK Genel İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Enis Dizdaroğlu, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz'a teşekkür etti. İmzalanan toplu sözleşmenin 67 maddeden oluştuğunu söyleyen Dizdaroğlu, “Başkanımıza katkı ve desteklerinde dolayı teşekkür ediyorum. Bu imzaladığımız sözleşmede 67 madde var. Bu sözleşme imzaladıktan sonra herkese tek tek dağıtılacak. Arkadaşlarımızın en az 500 TL ücret artışı olacak. Nisan ve Ekim aylarında 10 gün olmak üzere ikramiyeniz var. Daha önce bu 5 gündü. Yakacak yardımı her ay 100 TL. Taban ücreti herkese yüzde 10 zam yapıldı. Böyle bir toplu sözleşme yapıldığı için. Biz başkanımıza destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Kozlu Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.