Kozlu Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Kozlu Belediyesi karla mücadele amaçlı Başkan Yılmaz'ın talimatı ile kriz masası kurarak, vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için 24 saat çalışmalarını sürdürecek.

Başkan Kerim Yılmaz yaptığı açıklamada "Kozlu Belediyesi Karla Mücadele Amaçlı Kriz Masası Kurulmuş Olup tuz stoklarımız mevcuttur. İş makinalarımız ile kar küreme ve tuzlama işlemleri dün gece saat 06:00 dan beri devam etmektedir. Vatandaşlarımızın Olumsuz Hava Şartlarından mağdur olmaması İçin Belediyemiz ekipleri 24 saat çalışmaktadır. Belediyemiz 4*4 araçları ile diyaliz hastaları ve hamileleri evlerinden alıp hastanede tedavi ettirilerek tekrar evlerine güvenli bir şekilde ulaştıracaktır. Cenaze araçlarımız Kozlu İlcemizde ki Mahalle ve Köylerdeki Hizmetleri Devam Etmektedir. Temizlik İşleri, Fen İşleri, İtfaiye Amirliği, Zabıta Amirliği Belediye Personellerimizin Toplamı 150 kişi Olarak Çalışmalarımız Aralıksız Sürüyor. Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Yolumuz 24 saat açıktır,devamlı 24 saat çalışan ekibimiz kar küreme ve tuzlama aracımız Hastane yoluna tahsis edilmiştir. Özellikle BEÜ Hastanesine gidecek sürücülerin kar lastiği takmasını rica ediyoruz. Sabah hastane yolunda yaşanan olumsuzluk sürücülerin kar lastiği takmamasından kaynaklanmaktadır ekiplerimiz dün gece 6 :00'dan beri orada çalışma yapmaktadır. Karla Mücadele Ve Tuzlama Çalışmalarımız 24 saat kesintisiz devam etmektedir. Çok acil durumlarda Belediyemiz Kriz Masası Tel:266 10 13 Numaradan Bizlere ulaşabilirsiniz" dedi.