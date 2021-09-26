Kozlu Müzik Festivali'nde Niyazi Koyuncu, Gazapizm ve Manga sahne aldı

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde Kozlu Belediyesi ve Orfe organizasyon tarafından bu yıl iki gerçekleştirilen Kozlu Müzik Festivali devam ediyor. Festivalin ikinci gününde Niyazi Koyuncu, Gazipizm ve Manga sahne aldı. Ünlü sanatçılar söyledikleri şarkılarla yüzlerce Zonguldaklıya müzik ziyafeti yaşattı. Konser alanını tıklım tıklım dolduran gençler ünlü sanatçıların söyledikleri şarkılara telefon ışıkları yakarak hep bir ağızdan eşlik etti.

Gecenin geç saatlerine kadar süren konser ünlü sanatçıların şarkılarını tamamlamasının ardından sona erdi.