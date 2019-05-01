Kozlu'da madenci kurban kesti

Kozlu Müessesesi İşletme Müdürlüğü 3.ncü Kartiye 485-eksi 560 kotları arasında büyük Damarda uygulanmaya başlayan Esnek Mekanize Tahkimat üretim ayağının uygulanmaya başlaması nedeniyle 30 Nisan 2019 tarihinde sabah 08 -16 vardiyasının başlangıç saatinde gerçekleşen kurban töreni öncesinde Kur-an okundu ve dualar edildi.

Törene TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, TTK Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, TTK Genel Müdürlük ve Müessese Müdürlüğü Daire Amirleri, GMİS'e bağlı Kozlu Şube Başkanı Muhammet Ardıç ve Yönetim Kurulu maden işçileri katıldı.

Kur-an töreni ve duaların okunmasının ardından kuyu başında dualar ve tekbirler eşliğinde kurban kesildi. TTK Genel Müdürü ve TTK yetkilikleri kurban kesim töreni sonrasında yeni sistemin çalışmasını yerinde görmek amacıyla ocağa indiler.