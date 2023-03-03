Kriko kırıldı, minibüs ile dorsenin arasında sıkıştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sanayide çalışan bir kişi, dorse ile servisin arasında sıkışması sonucu ağır yaralandı.

Olay; saat 14.35 sularında, Kışla Mahallesi'ndeki sanayide meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; M.C.K. aracın altında çalıştığı sırada, krikonun kırılması sonucu altında kaldı. Çalışanlar, ağır yaralanan genç için olay yerine sağlık ekibi istedi. Adrese gelen sağlık ekipleri; yaralıyı, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Özel Echomar Hastanesi'ne kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan M.C.K.'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.