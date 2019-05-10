"Kuaförüm Okulda" Projesinin kuaförleri ödüllerini aldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim önderliğinde imzaları atılan "Kuaförüm Okulda" projesinin, ilçeye bağlı okullarda okuyan ve kuaföre gidemeyen özel eğitim öğrencilerinin okullarına, kuaförlerin giderek öğrencilerin saçlarını şekillendiren "Kuaförüm Okulda" projesinin kuaförleri ödüllendirildi.

"Kuaförüm Okulda" projesinin amacı ilçeye bağlı olan okullarda okuyan ve kuaföre gidemeyen özel eğitim öğrencilerinin okullarına kuaförlerin giderek, öğrencilerin saçlarının kesilmesi ve bakımlarının yapılmasıydı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Yılmaz, projeye destek olan Esin Bayan Kuaförünün sahibi Esin Akçaalan ve beraberinde Büşra Akçaalan ile Büşra Biçer, İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli´ye ziyarette bulundu.

Kaymakam Serkan Keçeli, projede yer alan kuaförlere teşekkür belgesi vererek, başarılarının devamını diledi.