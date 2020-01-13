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Küçük çocuk arkadaşını Valilik önünde çakıyla yaraladı

Zonguldak’ta Valilik binası önünde iki çocuğun kavgası kanlı bitti.

Zonguldak'ta Valilik binası önünde iki çocuğun kavgası kanlı bitti.


Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Valilik binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen küçük çocuk, arkadaşı Emircan K.'yi nedeni bilinmeyen şekilde yanında getirdiği çakıyla kolundan yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, kolundan hafif şekilde yaralanan Emircan K.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralı Emircan K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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