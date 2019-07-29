Küçük çocuktan insanlık dersi

Zonguldak'ta çöp konteynerlarından plastik şişe ve kağıt toplayan çocuk insanlık dersi verdi.

Zonguldak'ta plastik şişe ve kağıt toplayan küçük çocuğun yaptığı hareket büyük insanlara örnek olacak cinsten. Zonguldak İncivez Mahallesi Çaybaşı sokakta çöpleri karıştırırken küçük çocuk bulduğu ekmeği güvercinlere vererek kuşların karnını doyurduğu görülüyor. Küçük çocuk bu hareketle çevreden büyük alkış aldı. Küçük çocuğun yaptığı bu hareket, hangi şartta olursan ol hayvan sevgisi ve ekmek başta olmak üzere yiyeceklerin israf edilmemesi gerektiğinin dersini verdi.