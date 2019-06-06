Küçük Hira traktörün altında kalarak can yerdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1,5 yaşındaki çocuk, babasının kullandığı traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Perşembe beldesi Şen köyde yaşayan aile, bayramın ikinci günü Dursunlar köyündeki tarlalarına gittikleri sırada 1,5 yaşındaki Hira Y., üvey babası Gökhan M.'nin kullandığı traktörün römork kısmının altında kaldı. Küçük kızını fark edemeyen baba, yanındakilerin seslenmeleri üzerine durup tekerleğin altında kalan kızını kurtarmaya çalıştı. Kendi araçlarıyla Çaycuma Devlet Hastanesine yetiştirilmeye çalışılan küçük Hira, yolda yaşamını yitirdi. Hastanedeki işlemler sonrası köyde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedildi. Küçük Hira'nın ölümü ile yıkılan aile, gözyaşlarına boğuldu. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.