"Küçük Kara Balığın Hikayesi“ sahnelendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Öğretmenleri Merve Koçak, Büşra Kanıkırmızı ve Moda Tasarımı öğretmeni Yeliz Ceviz ile öğrencilerinin hazırladığı tiyatromatik projesi çerçevesinde; "Küçük Kara Balığın Hikayesi " adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezinde sergilenen tiyatroya merkezdeki anaokulu öğrencileri ile "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy MTAL ile eşleştirilen, Karapınar Galip Güpgüpoğlu İlkokulu, Akçahatipler İlkokulu, Şehit Astsubay Salim Uçar İlkokulu ve Nebioğlu İlkokulu Anasınıfı öğrencileri izledi. Keyifli anların yaşandığı tiyatroya minikler tarafında büyük ilgi gördü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.