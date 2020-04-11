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Küçük Muhammet, vefa destekten top ve tombala istedi

Korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde evinden çıkamayan ve canı sıkılan Devrekli küçük bir çocuğun top ve tombala isteğine Kaymakamlık duyarsız kalmadı.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Muhammet Karakurt isimli küçük çocuk, salgın nedeniyle tedbirler çerçevesinde evden çıkmadığından Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunu telefonla arayarak kendisi için top ve tombala oyun seti istedi.


Korona virüs nedeniyle sokağa çıkamadığı için destek grubunu arayan küçük Muhammet'in talebi ilgililer tarafından İlçe Kaymakamı Ümit Altay'a iletildi. Örnek davranışı nedeniyle çocuğun isteğinin derhal yerine getirilmesi talimatı veren Altay, Muhammet Karakurt'a bir de mektup göndererek, mektubunda, ”İsteklerin yerine getirildi. Polis ağabeylerin sana top ve tombalanın teslim edecekler. Evden çıkmayıp kurallar uyduğun için seni tebrik ediyor, sana ve ailene sevgi ve selamlarımı iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

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