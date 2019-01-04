Küçük Öykü için bağış kampanyası başlattılar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi'nde AK Parti Gençlik Kolları bugün çarşı merkezde bulunan Kızılay aracına küçük Öykü'ye umut olmak için bağışta bulundu.

3,5 yaşındaki Lösemi hastası Öykü Arin' e kök hücre bulunması için Çaycuma AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tolga Köktürk ve yönetimi kan bağışı yaptı.

Başkan Köktürk geçen gün kan verdiği için yönetimine öncülük yaptı. Köktürk, "Sadece Öykü bebeğe değil, nakil bekleyen birçok kişiye umut olmak için buraya gelerek kan verdik diyerek, duyarlı olan tüm insanları kan vermeye davet ediyorum. Unutmasınlar ki bir gün hepimizin başına gelebilir. Yaşamak ve yaşatmak için umut olmaya geldik. Vereceğiniz 3 tüp kan ile inşallah yaralarına merhem olabiliriz" dedi.