Küçük Yıldızlar Ligi kuruluyor

Aralarında Bartın Gençlerbirliği kulübünde bulunduğu 4 takım Batı Karadeniz Bölgesi adı altında küçük yaş grubunda lig düzenleyecek.

Alt kategorilerde düzenlenmeyen küçük yaş gruplarında Bartın Gençlerbirliği, Çaycumaspor, Çaydeğirmeni ve Zonguldak kulüplerinin ortaklığıyla oluşturulan Küçük Yıldızlar Ligi kurulacak. Önümüzdeki günlerde TFF tarafından düzenlenmeyen küçük yaş kategorilerinde liglerin oluşturularak minikler ligi adı altında da müsabakaların düzenlenebileceği belirtildi. Bartın Gençlerbirliği kulübü yeni kurulacak Batı Karadeniz Bölgesi “ Küçük Yıldızlar Ligi” ile ilgili kulübün sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Batı Karadeniz Bölgesi'nde Bartın, Çaycuma, Çaydeğirmeni ve Zonguldak ortaklığıyla oluşturulan "Küçük Yıldızlar Ligi" başlıyor. Bu ligin ortaya çıkmasında çok fazla emek verdik ve bunun tek sebebi çocuklarımızın müsabaka açıklarını kapatabilmekti. Takımımızda forma giyen 2010-2011-2012 veya 2013 doğumlu bir sporcu bu tür organizasyonlar ile senede en az 30-40 müsabakaya çıkabiliyor."