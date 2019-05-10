Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde küçüklerin yıl sonu gösterisi sahnelendi. Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu öğrencilerinin 2018-2019 eğitim ve öğretim yıl sonu gösterisi ile anneler günü gösterisi gerçekleşti.

Miniklerin gösterisine katılanlar arasında İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, okulun kurucuları Hayriye ve Hayrullah Saki, okul aile birliği yönetimi ve veliler katıldı.

Minik öğrenciler sergiledikleri renkli ve görsel şovla izlemeye gelen velileri etkilemeyi başardılar. Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu Müdürü Özlem Boşnak, “Yıl sonu ve Anneler Günü gösterimizde emeği ve katkısı olan herkese ve gösteride bizleri yalnız bırakmayan tüm velilerimize teşekkür ediyoruz”dedi. Sahnede devleşen miniklerin renkli görüntüleri performanslarından, katılımcıların coşkulu alkışları eşliğinde sonlandı.