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Kullandığı traktörün altında kaldı

Zonguldak’ta kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, merkeze bağlı Kumtarla Köyü Madenler Mahallesi'nde meydana geldi. Çalışma yaptığı sırada kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalan Gökhan Albuğa ağır yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Ekipleri ve AFAD olay yerine geldi. AFAD ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan Albuğa, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Albuğa, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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