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Kullanılmayan ev küle dündü

Zonguldak’ta kullanılmayan bir evin çatısında başlayan yangın evi sardı.

Zonguldak'ta kullanılmayan bir evin çatısında başlayan yangın evi sardı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Sabah saatlerinde, Yeşil Mahallede Esentepe Sokak'ta boş olan tek katlı evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın evi sararken, mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek, yangını söndürdü. Ev hasar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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