Kullanılmayan köy okulları yaşam merkezine dönüştürülüyor

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde köylerde kullanılmayan okul binaları, Milli Eğitim ve Tarım ve Orman bakanlıklarının işbirliğiyle yürütülen proje doğrultusunda köy yaşam merkezine dönüştürülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile ülke genelin de gerçekleştirilen kullanılmayan köy okulu binaları proje dahilinde Alaplı'da uygun olan köy okulları eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor.

Proje doğrultusunda Zonguldak'ın Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ve şube müdürleri köyleri tek tek gezerek projeye dahil olan köyleri ziyaret ettiler ve kullanılmayan köy okullarını incelediler.

Ziyaretten önce Alaplı İsafakılı Köyü Durabeyli Mahallesi'ndeki köy yaşam merkezi projesi tarafından ana sınıfına dönüştürülen okulu ziyaret eden heyet burada okulu inceledi ve öğrencilerle güzel bir vakit geçirdiler. Öğrencilerle sohbet eden milli eğitim müdürü Çevik, minik öğrencilerin isteklerini dinledi. Projeye ilgili olarak açıklamalarda bulunan Çevik; “Alaplı İsafakılı Köyü Durabeyli Mahallesi'ndeki ana sınıfımız köy yaşam merkezi milli eğitim müdürlüğümüze bağlı olarak 9 öğrencimizle bir yaşam haline gelmiş. Öğrencilerimiz mükemmel bir şekilde hem sosyal hem de fiziki olarak etkinliklerini yapmak fırsatı buluyorlar. Bakanlığımızın ve devletimizin eğitime verdiği önemi ve öğrencilerimize köylerde yaşatma gayesini en güzel bir şekilde yoğun bir şekilde gördüğünüz etkinliklerin başında geliyor. Bu hususta Durabeyli de, Hacıhasan Köyü'nde, Aydınyayla, Ahiler, Yenidoğan Köyü'ndeki okulları inceleyip buraları açmak için girişimlerimiz olacak. Eğitime ve fiziki olarak bakanlığımızın vermiş olduğu desteklerden dolayı büyüklerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Köy ziyaretine Şube Müdürleri Abdulvahap Demirel, Hikmet Asar, İsafakılı Köyü Muhtarı Recep Korkut, Yenidoğanlar Köyü Muhtarı Rıdvan Onay, Aşağıdağ Köyü Okul Müdürü Erçin Aydın ve köy sakinleri katıldı. Buradaki incelemelerin ardından heyet diğer köylere de giderek köylülerle istişare yaptı, kullanılmayan köy okullarını yerinde inceledi ve köy muhtarı ile istişarelerde bulunuldu. Kullanılmayan köy okulu binaları, köy yaşam merkezleri projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim, ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor. Köy yaşam merkezleri, öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunuluyor.