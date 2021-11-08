Kullanılmayan tuvalet tepkilere neden oldu

Vatandaşlar da yetkilileri göreve davet etti.

Alaplı Şehir stadyumuna spor müsabakalarını izlemek için gelen vatandaşlar, gideri bağlanmadığı iddiasıyla bir yıldır tuvaleti kullanamadıklarını ifade ettiler. Hafta sonu oynanan müsabaka için Kdz. Ereğli'den gelen Mehmet Çağ isimli bir vatandaş ise, "Tuvalet için bu barakayı gösterdiler ama kapası kapalı, öğrendiğime Gençlik Müdürlüğü tarafından buraya tuvalet ihtiyaç karşılanması için bir baraka tuvalet konmuş, Belediye gider bağlantısı yapmamış, buraya gelen taraftarlar ihtiyaçlarını karşılayamıyor" diye tepki gösterdi.

Bir başka vatandaş ise bu sorunun yıllardır devam ettiğini. bu tuvalet sorununu yetkililer tarafından giderilmesini istedi.