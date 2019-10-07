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"Kültür Mantarı Üretimi" kursu açıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2019 yılı eğitim programı çerçevesinde "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" projesi ile İŞKUR İl Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkıları ile ilçe müdürlüğü toplantı salonunda 17 kursiyerin katıldığı 11 gün sürecek olan "Kültür Mantarı Üretimi" kursu düzenlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2019 yılı eğitim programı çerçevesinde "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" projesi ile İŞKUR İl Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkıları ile ilçe müdürlüğü toplantı salonunda 17 kursiyerin katıldığı 11 gün sürecek olan "Kültür Mantarı Üretimi" kursu düzenlendi.


Ziraat Yüksek Mühendisi Asiye Şenbaş tarafından verilen kursun açılışında kurs hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, "Müdürlüğümüz 2019 yılı eğitim ve yayım programı kapsamında 5 adet kurs planlamıştık. Bugün ikincisi olan Kültür Mantarı Üretimi kursunu açmış bulunuyoruz. 2019 yılı içinde önce koyunculuk kursu açmıştık. Şu an başlayan kurstan sonra fındık ve meyvecilikte budama kurslarını açacağız. Amacımız gençlerimize tarımı sevdirmek ve benimsetmek, daha bilinçli, eğitimli olarak tarımda, üretimde yer almalarını sağlamak, bir iş kolu olarak görmeleri için ve teknolojiden de yararlanarak tarım alanında uğraşlardan tad almaları için yapılacakları öğretmektir. Kursumuza katılan kursiyerlerimize başarılar diliyorum. Ayrıca projeye destek sağlayan İŞKUR İl Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de teşekkür ediyorum. Kültür mantarı üretimi kursumuza katılamayan genç çiftçilerimizi fındık ve meyvecilik kurslarımıza davet ediyorum" dedi.

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