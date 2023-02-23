Kulübeler alev alev yandı

Zonguldak'ın Çaydeğirmeni beldesinde iki kulübe alev alev yandı. Kulübeler ekipler tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Çaydeğirmeni beldesi Osmanbeyler köy yolunda meydana geldi. İ.Ç. ve S.Ç.'ye ait kulübeler henüz bilinmeyen bir sebeple yandı. Kısa sürede büyüyen alevler etrafı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmaları başlatıldı. Kundaklama şüphesi üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma sürüyor.