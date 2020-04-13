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Kulüp binasına korona virüs engeli

Zonguldak Kömürspor’un kulüp binasındaki yenileme çalışmaları korona virüs nedeniyle durdu.

Zonguldak Kömürspor'un kulüp binasındaki yenileme çalışmaları korona virüs nedeniyle durdu.


TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un yıllardır konakladığı kulüp binası sezon başında yönetimin aldığı karar doğrultusunda yenilenmeye alınmıştı. Kulüp binasının yenilenmeye alınmasını ardından ise oyuncular DSİ misafirhanesinde konaklıyordu. Modern bir hale dönüşmeye başlayan kulüp binasında oyuncuların kaldıkları odalar birleştirilerek her odaya lavabo ve tuvalet gibi ihtiyaçlar konuluyordu. Hemen hemen kaba inşaatı biten binada son olarak ince rötuşlar yapılacakken inşaat korona virüs nedeniyle durmak zorunda kaldı. Kulüp yöneticileri korona virüs salgını bittiği takdirde kulüp binası inşaatının devam ettireceği öğrenildi.

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