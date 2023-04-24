İhlas Haber Ajansı

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Kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza

Zonguldak’ta bir kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 4 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta bir kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 4 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gece saat 00.30 sıralarında icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında Çaycuma ilçesi Perşembe Beldesinde bir kahvehane içerisinde yapılan kontrol neticesinde 4 şüpheli iskambil kâğıdı ile kumar oynadığı tespit edildi. Olayla ilgili işletme sahibi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Kumar oynadıkları tespit edilen 4 şüpheli hakkında toplam 16 bin 220 TL idari yaptırım uygulandı.

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